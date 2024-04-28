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Польские болельщики оскорбляли Кочергина, его жену и ребенка — украинец ответил

28 апреля 2024 23:00
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Агабекян Карен
редактор
Польские болельщики оскорбляли Кочергина, его жену и ребенка — украинец ответил
Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин. Фото: "Ракув"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 30-го тура чемпионата Польши "Ракув" в гостях обыграл со счетом 1:0 "Видзев" Лодзь. Единственный мяч в игре забил украинец Владислав Кочергин.

Для бывшего игрока сборной Украины матч закончился скандалом, передает портал Новини.LIVE.

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Болельщики "Видзева" весь матч пытались провоцировать украинского футболиста. Сильнее оскорбления стали после его гола, потому что Владислав приложил пальца ко рту, показав, что фанатам следует закрыть рот.

Вероятно, эмоции Кочергина пошли не в правильное русло, когда начали оскорблять его жену и ребенка.

После игры Кочергин давал интервью и его снова провоцировали, и он обозвал болельщиков.

"Йоба**е фанаты", — сказал украинец.

Отметим, что фанаты "Видзева" не любят украинцев, ведь они дружат с московским ЦСКА.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Польша
футбол
болельщики
украинские легионеры (футбол)
Владислав Кочергин

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