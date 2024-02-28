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Украинского футболиста могут серьезно наказать в Польше

28 февраля 2024 17:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинского футболиста могут серьезно наказать в Польше
Владислав Кочергин перед матчем. Фото: instagram.com/v_kochergin10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин и его партнеры по "Ракуву" разозлили руководство польского клуба. Это случилось после скандального вылета "красно-синих" из розыгрыша национального Кубка. 

У лидеров "Ракува" состоялся неприятный разговор с тренерским штабом и руководством клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Weszlo". 

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В 2024 году "Ракув" успел сыграть семь поединков, из которых выиграл только два матча (один из них — товарищеский против "Днепра-1"). В четвертьфинале Кубка Польши подопечные Давида Шварги потерпели сокрушительное поражение от "Пяста" (0:3). 

Владислав Кочергин
Владислав Кочергин в игре за "Ракув". Фото: instagram.com/v_kochergin10/

Наказание для Кочергина 

В клубе считают, что вина за последние результаты лежит на лидерах команды. Одним из них является 27-летний хавбек Владислав Кочергин, который выступает за "Ракув" с марта 2022 года. Руководство польской команды выдвинуло футболистам претензии. Речь идет о том, что они недостаточно добросовестно работают на тренировках и не демонстрируют волю к победе на поле. 

Кочергину и другим футболистам "Ракува" пригрозили тем, что их переведут в резервный состав польской команды. Также к игрокам могут применить штрафные санкции. При этом футболистов пока не собираются отчислять из клуба. 

В сезоне 2023/2024 Владислав Кочергин сыграл за "Ракув" 26 матчей, забил три гола и сделал столько же результативных передач. По итогам 21 тура чемпионы Польши занимают шестое место в турнирной таблице. 

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