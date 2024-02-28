Українського футболіста можуть серйозно покарати у Польщі

Владислав Кочергін перед матчем. Фото: instagram.com/v_kochergin10/

Атакувальний півзахисник збірної України Владислав Кочергін та його партнери з "Ракува" розлютили керівництво польського клубу. Це сталося після скандального вильоту "червоно-синіх" із розіграшу національного Кубка.

У лідерів "Ракува" відбулася неприємна розмова з тренерським штабом та керівництвом клубу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Weszlo".

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У 2024 році "Ракув" встиг зіграти сім поєдинків, з яких виграв лише два матчі (один з них — товариський проти "Дніпра-1"). У чвертьфіналі Кубка Польщі підопічні Давида Шварги зазнали нищівної поразки від "П'яста" (0:3).

Владислав Кочергін у грі за "Ракув". Фото: instagram.com/v_kochergin10/

Покарання для Кочергіна

У клубі вважають, що вина за останні результати лежить на лідерах команди. Одним із них є 27-річний хавбек Владислав Кочергін, який виступає за "Ракув" із березня 2022 року. Керівництво польської команди висунуло футболістам претензії. Йдеться про те, що вони недостатньо сумлінно працюють на тренуваннях та не демонструють волю до перемоги на полі.

Кочергіну та іншим футболістам "Ракува" пригрозили тим, що їх переведуть до резервного складу польської команди. Також до гравців можуть застосувати штрафні санкції. При цьому футболістів поки що не збираються відраховувати з клубу.

У сезоні 2023/2024 Владислав Кочергін зіграв за "Ракув" 26 матчів, забив три голи та зробив стільки ж результативних передач. За підсумками 21 туру чемпіони Польщі посідають шосте місце у турнірній таблиці.

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