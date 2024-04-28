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Польські вболівальники ображали Кочергіна, його дружину та дитину — українець відповів

28 квітня 2024 23:00
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Агабекян Карен
редактор
Польські вболівальники ображали Кочергіна, його дружину та дитину — українець відповів
Півзахисник "Ракува" Владисдав Кочергін. Фото: "Ракув"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 30-го туру чемпіонату Польщі "Ракув" в гостях обіграв з рахунком 1:0 "Відзев" Лодзь. Єдиний м’яч у грі забив українець Владислав Кочергін.

Для колишнього гравця збірної України матч завершився скандалом, передає портал Новини.LIVE.

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Конфлікт Кочергіна з фанатами

Вболівальники "Відзева" весь матч намагалися провокувати українського футболіста. Сильнішими образи стали після його гола, бо Владислав приклав пальця до рота, показавши, що фанатам варто закрити рота.

Ймовірно, емоції Кочергіна пішли не в правильне русло, коли почали ображати його дружину та дитину.

Після гри Кочергін давав інтерв’ю і його знову провокували й він обізвав уболівальників.

"Йоба** фанати", — сказав українець.

Зазначимо, що фанати "Відзева" не люблять українців, оскільки вони товаришують з московським ЦСКА.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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Польща
футбол
вболівальники
українські легіонери (футбол)
Владислав Кочергін

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