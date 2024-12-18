Ломаченко вирішив завершити кар'єру — що відомо

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

Напередодні бою Усик — Ф'юрі кількість українських боксерів на професійному ринзі, схоже, зменшилася. Про завершення кар'єри заявив один із найвідоміших представників українського боксу.

Василь Ломаченко вирішив завершити свою професійну кар'єру, повідомляє в мережі Х інсайдер Майкл Бенсон.

Читайте також:

Таким чином, кількість боїв Ломаченка на професійному ринзі зупинилась на позначці 21.

‼️Vasiliy Lomachenko has officially announced his RETIREMENT at the age of 36. Lomachenko had held multiple world championships at 3 weight classes from featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future. — MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024

Що написав Бенсон

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років", — зазначив він.

Бенсон нагадав, що Ломаченко ставав чемпіоном світу відразу в трьох вагових категоріях — від напівлегкої до легкої.

Василь Ломаченко — дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу на аматорському рівні, чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон України.

На професійному ринзі провів 21 поєдинок, здобув 18 перемог, 12 з них — нокаутом.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Олександр Усик розповів про свої плани на майбутнє, після бою з Тайсоном Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі розповів, як довго не бачив дружину під час підготовки до бою проти Усика.

Промоутер Тайсона Ф'юрі розповів, чи може відбутися третій бій з Олександром Усиком.