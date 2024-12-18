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Інсайдер озвучив сенсаційну новину про Ломаченка

18 грудня 2024 18:55
Олексій Паламарчук - Редактор
Ломаченко вирішив завершити кар'єру — що відомо
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official
Олексій Паламарчук - Редактор

Напередодні бою Усик — Ф'юрі кількість українських боксерів на професійному ринзі, схоже, зменшилася. Про завершення кар'єри заявив один із найвідоміших представників українського боксу. 

Василь Ломаченко вирішив завершити свою професійну кар'єру, повідомляє в мережі Х інсайдер Майкл Бенсон. 

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Таким чином, кількість боїв Ломаченка на професійному ринзі зупинилась на позначці 21. 

Що написав Бенсон

"Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років", — зазначив він. 

Бенсон нагадав, що Ломаченко ставав чемпіоном світу відразу в трьох вагових категоріях — від напівлегкої до легкої.

Василь Ломаченко — дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу на аматорському рівні, чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон України. 

На професійному ринзі провів 21 поєдинок, здобув 18 перемог, 12 з них — нокаутом. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову трансляцію бою Усик — Ф'юрі. 

Олександр Усик розповів про свої плани на майбутнє, після бою з Тайсоном Ф'юрі. 

Тайсон Ф'юрі розповів, як довго не бачив дружину під час підготовки до бою проти Усика. 

Промоутер Тайсона Ф'юрі розповів, чи може відбутися третій бій з Олександром Усиком

спорт бокс Василь Ломаченко професійний бокс українські боксери

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