Ломаченко решил завершить карьеру — что известно

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: instagram.com/lomus_official

В преддверии боя Усик — Фьюри количество украинских боксеров на профессиональном ринге, похоже, уменьшилось. О завершении карьеры заявил один из известнейших представителей украинского бокса.

Василий Ломаченко решил завершить свою профессиональную карьеру, сообщает в сети Х инсайдер Майкл Бенсон.

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Таким образом, количество боев Ломаченко на профессиональном ринге остановилось на отметке 21.

‼️Vasiliy Lomachenko был офисно проверялся его RETIREMENT на вченике 36. Lomachenko имела много различных мировых симпатий в 3 weight classes featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future. — MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024

Что написал Бенсон

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет", — отметил он.

Бенсон напомнил, что Ломаченко становился чемпионом мира сразу в трех весовых категориях – от полулегкой до легкой.

Василий Ломаченко — двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира на любительском уровне, чемпион Европы и многократный чемпион Украины.

На профессиональном ринге провел 21 поединок, одержал 18 побед, 12 из них — нокаутом.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.

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