Ломаченко решил завершить карьеру — что известно

Инсайдер озвучил сенсационную новость о Ломаченко
В преддверии боя Усик — Фьюри количество украинских боксеров на профессиональном ринге, похоже, уменьшилось. О завершении карьеры заявил один из известнейших представителей украинского бокса.
Василий Ломаченко решил завершить свою профессиональную карьеру, сообщает в сети Х инсайдер Майкл Бенсон.
Таким образом, количество боев Ломаченко на профессиональном ринге остановилось на отметке 21.
‼️Vasiliy Lomachenko был офисно проверялся его RETIREMENT на вченике 36. Lomachenko имела много различных мировых симпатий в 3 weight classes featherweight to lightweight. We wish him the best for whatever he is doing in the future.— MichaelBensonn (@Bestboxingnews) December 18, 2024
Что написал Бенсон
"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет", — отметил он.
Бенсон напомнил, что Ломаченко становился чемпионом мира сразу в трех весовых категориях – от полулегкой до легкой.
Василий Ломаченко — двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира на любительском уровне, чемпион Европы и многократный чемпион Украины.
На профессиональном ринге провел 21 поединок, одержал 18 побед, 12 из них — нокаутом.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую трансляцию боя Усик — Фьюри.
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