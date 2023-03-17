Інтрига в 1/4 Ліги Конференцій — відомі всі пари

Усі команди Ліги Конференцій дізналися суперників по вирішальних стадіях плей-офф

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналів Ліги Конференцій. Всі команди, які залишилися в турнірі, дізналися своїх суперників.

Це фінальне жеребкування Ліги чемпіонів цього сезону, нагадують Новини.LIVE.

У п'ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Конференцій УЄФА.



Це було останнє жеребкування у сезоні 2022/2023. Було визначено не лише пари в 1/4, а й потенційні півфінальні пари, а також "господар" фіналу Ліги Конференцій.

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 13 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 20 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 11 травня. Зустріч у відповідь буде зіграно 18 травня.

Процедуру жеребкування Ліги Конференцій УЄФА допоміг провести відомий у минулому футболіст збірної Чехії Володимир Шміцер.

Усі пари 1/4 Ліги конференцій

"Лех Познань" (Польща) — "Фіорентина" (Італія)

"Гент" (Бельгія) — "Вест Гем" (Англія)

АЗ Алкмар — "Андерлехт" (Бельгія)

"Базель" (Швейцарія) — "Ніцца" (Франція)

Півфінали Ліги Конференцій

"Лех"/"Фіорентина" — "Базель"/"Ніцца"

"Гент"/"Вест Гем" — АЗ/"Андерлехт"

Фінал Ліги Конференцій 2022/2023 сьомого червня у Празі на стадіоні "Еден Арена". Номінальним господарем поля стане переможець першої півфінальної пари.

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