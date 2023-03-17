Интрига в 1/4 Лиги Конференций — известны все пары

Интрига в 1/4 Лиги Конференций: пары получились неожиданными
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Конференций. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.
Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE.
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В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги Конференций УЕФА.
The journey so far... 🤩#UECLdraw pic.twitter.com/LPqs7Tbhys— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 17, 2023
Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги Конференций.
Первые матчи 1/4 финала состоятся 13 апреля, а ответные игры запланированы на 20 апреля. Первые полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.
Процедуру жеребьевки Лиги Конференций УЕФА помог провести известный в прошлом футболист сборной Чехии Владимир Шмицер.
Все пары 1/4 Лиги конференций
- "Лех Познань" (Польша) — "Фиорентина" (Италия)
- "Гент" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия)
- АЗ Алкмаар — "Андерлехт" (Бельгия)
- "Базель" (Швейцария) — "Ницца" (Франция)
Полуфиналы Лиги Конференций
- "Лех"/"Фиорентина" — "Базель"/"Ницца"
- "Гент"/"Вест Хэм" — АЗ/"Андерлехт"
Финал Лиги Конференций 2022/2023 седьмого июня в Праге на стадионе "Эден Арена". Номинальным хозяином поля станет победитель первой полуфинальной пары.
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