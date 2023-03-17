Интрига в 1/4 Лиги Конференций — известны все пары

Все команды Лиги Конференций узнали соперников по решающим стадиям плей-офф

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Конференций. Все оставшиеся в турнире команды узнали своих соперников.

Это финальная жеребьевка Лиги чемпионов в нынешнем сезоне, напоминают Новини.LIVE.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги Конференций УЕФА.



Это была последняя жеребьевка в сезоне 2022/2023. Были определены не только пары в 1/4, но и потенциальные полуфинальные пары, а также "хозяин" финала Лиги Конференций.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 13 апреля, а ответные игры запланированы на 20 апреля. Первые полуфинальные матчи пройдут 11 мая. Ответные встречи будут сыграны 18 мая.

Процедуру жеребьевки Лиги Конференций УЕФА помог провести известный в прошлом футболист сборной Чехии Владимир Шмицер.

Все пары 1/4 Лиги конференций

"Лех Познань" (Польша) — "Фиорентина" (Италия)

"Гент" (Бельгия) — "Вест Хэм" (Англия)

АЗ Алкмаар — "Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария) — "Ницца" (Франция)

Полуфиналы Лиги Конференций

"Лех"/"Фиорентина" — "Базель"/"Ницца"

"Гент"/"Вест Хэм" — АЗ/"Андерлехт"

Финал Лиги Конференций 2022/2023 седьмого июня в Праге на стадионе "Эден Арена". Номинальным хозяином поля станет победитель первой полуфинальной пары.

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