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Болельщик избил известного футболиста на поле во время матча

17 марта 2023 11:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщик избил известного футболиста на поле во время матча
Хозяева поля уже принесли извинения пострадавшей команде
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках ответного матча 1/8 Лиги Конференций итальянская "Фиорентина" повторно обыграла турецкий "Сивасспор". Команда Винченцо Итальяно победила с общим счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 

Это не понравилось турецким болельщикам, сообщает портал Новини.LIVE

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Что произошло во время матча?

Один из болельщиков "Сивасспорта" сумел выбежать на поле во время домашнего поединка против "Фиорентины". Это случилось после того, как Гаэтано Кастровилли на 89-й минуте встречи забил четвертый гол своей команды. 

Фанат подбежал к двадцатилетнему полузащитнику флорентийцев Алессандро Бьянко и ударил футболиста в лицо. У игрока пошла носам кровь, медики были вынуждены оказать ему помощь прямо на поле. Хулигана увели подоспевшие к месту происшествия стюарды. 

Болельщик напал на игрока Сивасспор — Фиорентина

Реакция на хулиганскую выходку

Позже оказалось, что у Бьянко сломан нос. Он не сыграет за "Фиорентину" в ближайших матчах. Тренеры обеих команд прокомментировали этот эпизод. 

"Это просто позор. Никто не ожидал подобного, о таком не задумываешься во время матчей. Это был праздник футбола, стадион красиво поддерживал "Сивасспор", гнал игроков вперед. Но затем все вышло из-под контроля. Молодой парень пережил неприятные мгновения, он не заслужил такого", — заявил наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно. 

"Я приношу искренние извинения итальянской делегации. Подобного никогда не случалось с нашим клубом, это действительно ужасно. Мы должны были предотвратить этот случай", — рассказал тренер "Сивасспора" Рыза Чалымбай.

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул. 

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