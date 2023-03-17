Болельщик избил известного футболиста на поле во время матча

Хозяева поля уже принесли извинения пострадавшей команде

В рамках ответного матча 1/8 Лиги Конференций итальянская "Фиорентина" повторно обыграла турецкий "Сивасспор". Команда Винченцо Итальяно победила с общим счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Это не понравилось турецким болельщикам, сообщает портал Новини.LIVE.

Что произошло во время матча?

Один из болельщиков "Сивасспорта" сумел выбежать на поле во время домашнего поединка против "Фиорентины". Это случилось после того, как Гаэтано Кастровилли на 89-й минуте встречи забил четвертый гол своей команды.

Dün oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında Fiorentina'nın gol sevinci yaşadığı sırada sahaya giren bir taraftar, Fiorentina orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'ya yumruk attı!pic.twitter.com/Pyxu5CN0qU — HatasızFutbol (@HatasizFutbol) March 17, 2023

Фанат подбежал к двадцатилетнему полузащитнику флорентийцев Алессандро Бьянко и ударил футболиста в лицо. У игрока пошла носам кровь, медики были вынуждены оказать ему помощь прямо на поле. Хулигана увели подоспевшие к месту происшествия стюарды.

Реакция на хулиганскую выходку

Позже оказалось, что у Бьянко сломан нос. Он не сыграет за "Фиорентину" в ближайших матчах. Тренеры обеих команд прокомментировали этот эпизод.

"Это просто позор. Никто не ожидал подобного, о таком не задумываешься во время матчей. Это был праздник футбола, стадион красиво поддерживал "Сивасспор", гнал игроков вперед. Но затем все вышло из-под контроля. Молодой парень пережил неприятные мгновения, он не заслужил такого", — заявил наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно.

"Я приношу искренние извинения итальянской делегации. Подобного никогда не случалось с нашим клубом, это действительно ужасно. Мы должны были предотвратить этот случай", — рассказал тренер "Сивасспора" Рыза Чалымбай.

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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