Болельщик избил известного футболиста на поле во время матча
В рамках ответного матча 1/8 Лиги Конференций итальянская "Фиорентина" повторно обыграла турецкий "Сивасспор". Команда Винченцо Итальяно победила с общим счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
Это не понравилось турецким болельщикам, сообщает портал Новини.LIVE.
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Что произошло во время матча?
Один из болельщиков "Сивасспорта" сумел выбежать на поле во время домашнего поединка против "Фиорентины". Это случилось после того, как Гаэтано Кастровилли на 89-й минуте встречи забил четвертый гол своей команды.
Dün oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında Fiorentina'nın gol sevinci yaşadığı sırada sahaya giren bir taraftar, Fiorentina orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'ya yumruk attı!pic.twitter.com/Pyxu5CN0qU— HatasızFutbol (@HatasizFutbol) March 17, 2023
Фанат подбежал к двадцатилетнему полузащитнику флорентийцев Алессандро Бьянко и ударил футболиста в лицо. У игрока пошла носам кровь, медики были вынуждены оказать ему помощь прямо на поле. Хулигана увели подоспевшие к месту происшествия стюарды.
Реакция на хулиганскую выходку
Позже оказалось, что у Бьянко сломан нос. Он не сыграет за "Фиорентину" в ближайших матчах. Тренеры обеих команд прокомментировали этот эпизод.
"Это просто позор. Никто не ожидал подобного, о таком не задумываешься во время матчей. Это был праздник футбола, стадион красиво поддерживал "Сивасспор", гнал игроков вперед. Но затем все вышло из-под контроля. Молодой парень пережил неприятные мгновения, он не заслужил такого", — заявил наставник "Фиорентины" Винченцо Итальяно.
"Я приношу искренние извинения итальянской делегации. Подобного никогда не случалось с нашим клубом, это действительно ужасно. Мы должны были предотвратить этот случай", — рассказал тренер "Сивасспора" Рыза Чалымбай.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
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