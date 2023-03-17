Вболівальник побив відомого футболіста на полі під час матчу

Господарі поля вже вибачилися перед потерпілою командою

У рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги Конференцій італійська "Фіорентина" повторно обіграла турецький "Сівасспор". Команда Вінченцо Італіяно перемогла із загальним рахунком 5:1 та вийшла до чвертьфіналу турніру.

Це не сподобалося турецьким уболівальникам, повідомляє портал Новини.LIVE.

Що сталося під час матчу?

Один з уболівальників "Сівасспорту" зумів вибігти на поле під час домашнього поєдинку проти "Фіорентини". Це сталося після того, як Гаетано Кастровіллі на 89 хвилині зустрічі забив четвертий гол своєї команди.

Dün oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında Fiorentina'nın gol sevinci yaşadığı sırada sahaya giren bir taraftar, Fiorentina orta saha oyuncusu Alessandro Bianco'ya yumruk attı! pic.twitter.com/Pyxu5CN0qU — HatasızFutbol (@HatasizFutbol) March 17, 2023

Фанат підбіг до двадцятирічного півзахисника флорентійців Алессандро Бьянко та вдарив футболіста в обличчя. У гравця пішла носам кров, медики були змушені допомогти йому прямо на полі. Хулігана відвели стюарди, що приспіли до місця події.

Реакція на хуліганську витівку

Пізніше виявилося, що у Бьянко зламано носа. Він не зіграє за "Фіорентину" у найближчих матчах. Тренери обох команд прокоментували цей епізод.

"Це просто ганьба. Ніхто не очікував подібного, про таке не замислюєшся під час матчів. Це було свято футболу, стадіон красиво підтримував "Сівасспор", гнав гравців уперед. Але потім все вийшло з-під контролю. Молодий хлопець пережив неприємні миті, він не заслужив такого", — заявив наставник "Фіорентини" Вінченцо Італіяно.

"Я щиро перепрошую в італійській делегації. Подібного ніколи не траплялося з нашим клубом, це дійсно жахливо. Ми повинні були запобігти цьому випадку", — розповів тренер "Сівасспора" Риза Чалимбай.

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