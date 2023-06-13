Йокича названо найціннішим гравцем фіналу НБА

Йокич у матчі з "Майамі". Фото: Reuters/Kyle Terada

У Денвері у п'ятому матчі фінальної серії плей-офф НБА місцеві "Наггетс" перемогли "Майамі" і вперше у своїй історії стали чемпіонами ліги. Найкращим гравцем фіналу названо сербського центрового Ніколу Йокича.

У вирішальному матчі у Йокича 28 очок та 16 підбирань, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Йокич – найбільший гравець в історії клубу

28-річний центровий отримав нагороду імені легендарного центрового Білла Рассела завдяки своїй результативній грі у кожному матчі фінальної серії. У середньому за 5 ігор з "Майамі" серб набирав по 30,2 очка, робив 14,0 підбирання по 7,2 передачі.

Зазначимо, що Йокіча обрали на драфті НБА у 2014 році під 41-м номером, що є найнижчим піком в історії для MVP фінальної серії.

Також Йокич став шостим баскетболістом, який не народився в США та отримав нагороду найціннішого гравця фінальної серії. Раніше це вдавалося греку Яннісу Адетокумбо, німцеві Дірку Новіцкі, французу Тоні Паркеру, уродженцю Віргінських островів Тіму Данкану та нігерійцю Хакіму Оладжьювону.

Йокич після перемоги у фіналі. Фото: Reuters/Ron Chenoy

Нагадаємо, раніше справжньою бійкою команда на команду завершився бій Флойда Мейвезера та вихідця із сім'ї відомих мафіозі Джона Готті.

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