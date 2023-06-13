Йокич назван самым ценным игроком финала НБА

Йокич в матче с "Майами". Фото: Reuters/Kyle Terada

В Денвере в пятом матче финальной серии плей-офф НБА местные "Наггетс" победили "Майами" и впервые в своей истории стали чемпионами лиги. Лучшим игроком финала назван сербский центровой Никола Йокич.

В решающем матче у Йокича 28 очков и 16 подборов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Йокич — величайший игрок в истории клуба

28-летний центровой получил награду имени легендарного центрового Билла Рассела благодаря своей результативной игре в каждом матче финальной серии. В среднем за 5 игр с "Майами" серб набирал по 30,2 очка, делал 14,0 подбора по 7,2 передачи.

Отметим, что Йокича выбрали на драфте НБА в 2014 году под 41-м номером, что является самым низким пиком в истории для MVP финальной серии.

Также Йокич стал шестым баскетболистом, не родившимся в США, который получил награду самого ценного игрока финальной серии. Ранее это удавалось греку Яннису Адетокумбо, немцу Дирку Новицки, французу Тони Паркеру, уроженцу Виргинских островов Тиму Данкану и нигерийцу Хакиму Оладжьювону.

Йокич после победы в финале. Фото: Reuters/Ron Chenoy

Напомним, ранее настоящей дракой команда на команду завершился бой Флойда Мейвезера и выходца из семьи известных мафиози Джона Готти.

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