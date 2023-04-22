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Ірина Деха захистила свій титул абсолютної чемпіонки з важкої атлетики на ЧЄ

22 квітня 2023 06:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ірина Деха захистила свій титул абсолютної чемпіонки з важкої атлетики на ЧЄ
Ірина Деха знову стала абсолютною чемпіонкою на ЧЄ. Фото: Національний олімпійський комітет України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Втретє поспіль українська спортсменка Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Її загальний результат склав 258 кг.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Ірина взяла участь у ваговій категорії до 81 кг. Спочатку вона продемонструвала результат 123 кг у ривку, а потім, піднявши 135 кг, стала найкращою у поштовху. Її загальний результат склав 258 кг, завдяки чому Деха захистила свій титул.

Раніше на чемпіонаті Європи українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою у категорії до 59 кг. 

Також срібло на чемпіонаті Європи здобули Світлана Самуляк (до 55 кг) та Марія Гангур (до 64 кг), а бронзу одержали Ангеліна Ломачинська (до 49 кг), Надія Шпилька (до 59 кг) та Марія Гангур (до 64 кг).

Нагадаємо, що перша ракетка світу Іга Швйонтек зіграла у матчі на турнірі у Штутгарті без символу підтримки України. Польська тенісистка вийшла на корт без стрічки у кольорах прапора.

Також ми писали, що колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер висловив готовність вийти на ринг з Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Американець налаштований перемогти британця нокаутом. 

Додамо, що дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

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