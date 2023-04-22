Ірина Деха захистила свій титул абсолютної чемпіонки з важкої атлетики на ЧЄ

Ірина Деха знову стала абсолютною чемпіонкою на ЧЄ. Фото: Національний олімпійський комітет України

Втретє поспіль українська спортсменка Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Її загальний результат склав 258 кг.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Ірина взяла участь у ваговій категорії до 81 кг. Спочатку вона продемонструвала результат 123 кг у ривку, а потім, піднявши 135 кг, стала найкращою у поштовху. Її загальний результат склав 258 кг, завдяки чому Деха захистила свій титул.

Раніше на чемпіонаті Європи українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою у категорії до 59 кг.

Також срібло на чемпіонаті Європи здобули Світлана Самуляк (до 55 кг) та Марія Гангур (до 64 кг), а бронзу одержали Ангеліна Ломачинська (до 49 кг), Надія Шпилька (до 59 кг) та Марія Гангур (до 64 кг).

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