Ірина Деха захистила свій титул абсолютної чемпіонки з важкої атлетики на ЧЄ
Втретє поспіль українська спортсменка Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Її загальний результат склав 258 кг.
Про це повідомляє Sport.ua.
Деха знову стала чемпіонкою
Ірина взяла участь у ваговій категорії до 81 кг. Спочатку вона продемонструвала результат 123 кг у ривку, а потім, піднявши 135 кг, стала найкращою у поштовху. Її загальний результат склав 258 кг, завдяки чому Деха захистила свій титул.
Раніше на чемпіонаті Європи українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою у категорії до 59 кг.
Також срібло на чемпіонаті Європи здобули Світлана Самуляк (до 55 кг) та Марія Гангур (до 64 кг), а бронзу одержали Ангеліна Ломачинська (до 49 кг), Надія Шпилька (до 59 кг) та Марія Гангур (до 64 кг).
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