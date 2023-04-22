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Ирина Деха защитила свой титул абсолютной чемпионки по тяжелой атлетике на ЧЕ

22 апреля 2023 06:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ирина Деха защитила свой титул абсолютной чемпионки по тяжелой атлетике на ЧЕ
Ирина Деха снова стала абсолютной чемпионкой на ЧЕ. Фото: Национальный олимпийский комитет Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Третий раз подряд украинская спортсменка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ее общий результат составил 258 кг.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Ирина приняла участие в весовой категории до 81 кг. Сначала она продемонстрировала результат 123 кг в рывке, а затем, подняв 135 кг, стала лучшей в толчке. Ее общий результат составил 258 кг, благодаря чему Деха защитила свой титул.

Ранее на чемпионате Европы украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой по категории до 59 кг.

Также серебро на чемпионате Европы завоевали Светлана Самуляк (до 55 кг) и Мария Гангур (до 64 кг), а бронзу получили Ангелина Ломачинская (до 49 кг), Надежда Шпилько (до 59 кг) и Мария Гангур (до 64 кг).

Напомним, что первая ракетка мира Ига Швонтек сыграла в матче на турнире в Штутгарте без символа поддержки Украины. Польская теннисистка вышла на корт без ленты в цветах флага.

Также мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выразил готовность выйти на ринг из Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Американец настроен победить британца нокаутом.

Добавим, что жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

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