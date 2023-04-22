Ирина Деха защитила свой титул абсолютной чемпионки по тяжелой атлетике на ЧЕ

Ирина Деха снова стала абсолютной чемпионкой на ЧЕ. Фото: Национальный олимпийский комитет Украины

Третий раз подряд украинская спортсменка Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ее общий результат составил 258 кг.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Ирина приняла участие в весовой категории до 81 кг. Сначала она продемонстрировала результат 123 кг в рывке, а затем, подняв 135 кг, стала лучшей в толчке. Ее общий результат составил 258 кг, благодаря чему Деха защитила свой титул.

Ранее на чемпионате Европы украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой по категории до 59 кг.

Также серебро на чемпионате Европы завоевали Светлана Самуляк (до 55 кг) и Мария Гангур (до 64 кг), а бронзу получили Ангелина Ломачинская (до 49 кг), Надежда Шпилько (до 59 кг) и Мария Гангур (до 64 кг).

Напомним, что первая ракетка мира Ига Швонтек сыграла в матче на турнире в Штутгарте без символа поддержки Украины. Польская теннисистка вышла на корт без ленты в цветах флага.

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