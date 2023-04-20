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Уайлдер готов сразиться с Джошуа: громкое заявление американца

20 апреля 2023 21:05
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Уайлдер готов сразиться с Джошуа — громкое заявление американца
Британский боксер Энтони Джошуа. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер выразил готовность выйти на ринг с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Американец настроен победить британца нокаутом.

Об этом он заявил в интервью talkSPORT.

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Переговоры по поводу проведения грандиозного турнира в Саудовской Аравии продолжаются. Заинтересованные стороны хотят, чтобы на ринг вышли такие боксерские пары: Александр Усик — Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер — Энтони Джошуа.

Уайлдер и Фьюри
Деонтей Уайлдер отдыхает на ринге после нокаута от Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Steve Marcus

Что касается Уайлдера, то он готов нокаутировать своего противника прямо сейчас.

"Если эти переговоры ведутся, то устроим это сражение. Чего следует ждать от этого поединка? Я скажу так: я всех порадую — дам саудовцам их первую жертву нокаута. Я могу обеспечить им это. Их не особо сильно волновали нокауты, поэтому я порадую их этим.

Вы можете ожидать нокаут в любом поединке Деонтея Уайлдера, но этот будет действительно особенным. У меня есть что-то особенное, и в этом бою я вложу это в свой удар", — уверенно заявил американец.

В последнем своем поединке Уайлдер победил Роберта Хелениуса — отправил его в нокаут в первом раунде. Перед этим американец проиграл Тайсону Фьюри.

Напомним, жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

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У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

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