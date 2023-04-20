Вайлдер готовий битися з Джошуа: гучна заява американця

Британський боксер Ентоні Джошуа. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер висловив готовність вийти на ринг з Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Американець налаштований перемогти британця нокаутом.

Про це він заявив в інтерв'ю talkSPORT.

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Перемовини щодо проведення грандіозного турніру в Саудівській Аравії тривають. Зацікавлені сторони хочуть, аби на ринг вийшли такі боксерські пари: Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі, Деонтей Вайлдер — Ентоні Джошуа.

Деонтей Вайлдер відпочиває на рингу після нокауту від Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters/Steve Marcus

Щодо Вайлдера, то він готовий нокаутувати свого противника прямо зараз.

"Якщо ці переговори ведуться, то влаштуємо цей бій. Чого слід чекати від цього поєдинку? Я скажу так: я всіх порадую — дам саудівцям їхню першу жертву нокауту. Я можу забезпечити їм це. Їх не особливо сильно хвилювали нокаути, тож я порадую їх цим.

Ви можете чекати на нокаут у будь-якому поєдинку Деонтея Вайлдера, але цей буде дійсно особливим. У мене є щось особливе, і в цьому бою я вкладу це у свій удар", — впевнено заявив американець.

В останньому своєму поєдинку Вайлдер переміг Роберта Хеленіуса — відправив його у нокаут в першому раунді. Перед цим американець програв Тайсону Ф'юрі.

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