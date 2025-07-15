Вільярреал купить воротаря із УПЛ — Андрія Луніна в команді не буде

Яків Кінарейкін в складі "Карпат". Фото: "Карпати" Львів

Іспанський "Вільярреал" планує купити українського воротаря. Раніше була інформація, що ним може стати голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін.

Однак, Telegram-канал "ТаТоТаке" повідомив, що "жовта субмарина" купить голкіпера львівських "Карпат".

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За інформацією джерела, львівські "Карпати" готуються продати у "Вільярреал" 21-річного воротаря Яківа Кінарейкіна.

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Яків Кінарейкін. Фото: "Карпати" Львів

П’ята команда Ла-Ліги минулого сезону готова оформити повноцінний трансфер перед Лігою чемпіонів. Невдовзі Кінарейкін має пройти медогляд в клубі.

У минулому сезоні Української Прем’єр-ліги голкіпер провів 13 матчів за Карпати, в п’яти з яких зберіг ворота "сухими". Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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Кінарейкін раніше виступав за "Дніпро-1", де дебютував у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2023 році.

Після відходу в оренду іншого воротаря "Карпат" Олександра Кемкіна до "Кривбаса" та ймовірного трансферу Кінарейкіна основним голкіпером львів’ян стане досвідчений Андрій Кліщук.

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