Вильярреал купит вратаря из УПЛ - Андрея Лунина в команде не будет

Яков Кинарейкин в составе "Карпат". Фото: "Карпаты" Львов

Испанский "Вильярреал" планирует купить украинского вратаря. Ранее была информация, что им может стать голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Однако, Telegram-канал "ТаТоТаке" сообщил, что "желтая субмарина" купит голкипера львовских "Карпат".

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По информации источника, львовские "Карпаты" готовятся продать в "Вильярреал" 21-летнего вратаря Якова Кинарейкина.

Яков Кинарейкин. Фото: "Карпаты" Львов

Пятая команда Ла Лиги прошлого сезона готова оформить полноценный трансфер перед Лигой чемпионов. Вскоре Кинарейкин должен пройти медосмотр в клубе.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги голкипер провел 13 матчей за Карпаты, в пяти из которых сохранил ворота "сухими". Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Кинарейкин ранее выступал за "Днепр-1", где дебютировал в квалификации Лиги чемпионов в 2023 году.

После ухода в аренду другого вратаря "Карпат" Александра Кемкина в "Кривбасс" и вероятного трансфера Кинарейкина основным голкипером львовян станет опытный Андрей Клищук.

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