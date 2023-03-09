Юліан Нагельсманн назвав причину перемоги Баварії над ПСЖ у ЛЧ

Юліан Нагельсманн назвав причину перемоги Баварії над ПСЖ у Лізі чемпіонів
Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над "ПСЖ" у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Німецька команда забила вдома два голи та зберегла ворота в недоторканності.
Загальний рахунок протистояння виявився 3:0 на користь німців, а "ПСЖ" знову вибув із Ліги чемпіонів на стадії 1/8. Нагельсман підбив підсумок зустрічі в інтерв'ю Fussball.News.
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Секрет успіху "Баварії"
Головний тренер "Баварії" відзначив згуртованість та характер футболістів своєї команди. Мюнхенці витримали стартовий натиск суперника та перехопили ініціативу у "ПСЖ".
"Не важливо, як грає опонент. Зрештою, все зводиться до того, який футбол демонструє "Баварія". Коли наша майстерність поєднується з бажанням досягти успіху, то ніхто не в змозі зупинити цю команду.
У чемпіонаті Німеччини команда особливо налаштовуються на матчі проти "Баварії". Там вистачає суперників, які можуть завдати нам проблем. Але на Лігу чемпіонів у нас завжди особливий настрій", — зазначив Юліан Нагельсманн.
A moment we'll never forget 🫶 #MiaSanMia @mdeligt_04 pic.twitter.com/0uKwjnoPFd— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 8 березня 2023
Різниця між двома таймами
Наставник мюнхенської команди підтвердив, що його підопічні погано відіграли перший тайм. Однак у перерві у тренерського штабу відбулася розмова з футболістами, після якої вони забили у ворота "ПСЖ" два "сухі" голи.
"До перерви у нас не виходило виконувати те, що було заплановано перед матчем. Ми залишали занадто багато вільних зон. Але в другому таймі "Баварія" став надійніше грати в обороні, ми володіли м'ячем. Це заслужена перемога", — резюмував Юліан Нагельсманн.
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