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Юліан Нагельсманн назвав причину перемоги Баварії над ПСЖ у Лізі чемпіонів

9 березня 2023 05:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Юліан Нагельсманн назвав причину перемоги Баварії над ПСЖ у ЛЧ
Мюнхенська команда провела два різні тайми
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу над "ПСЖ" у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Німецька команда забила вдома два голи та зберегла ворота в недоторканності.

Загальний рахунок протистояння виявився 3:0 на користь німців, а "ПСЖ" знову вибув із Ліги чемпіонів на стадії 1/8. Нагельсман підбив підсумок зустрічі в інтерв'ю Fussball.News.

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Секрет успіху "Баварії"

Головний тренер "Баварії" відзначив згуртованість та характер футболістів своєї команди. Мюнхенці витримали стартовий натиск суперника та перехопили ініціативу у "ПСЖ".

"Не важливо, як грає опонент. Зрештою, все зводиться до того, який футбол демонструє "Баварія". Коли наша майстерність поєднується з бажанням досягти успіху, то ніхто не в змозі зупинити цю команду.

У чемпіонаті Німеччини команда особливо налаштовуються на матчі проти "Баварії". Там вистачає суперників, які можуть завдати нам проблем. Але на Лігу чемпіонів у нас завжди особливий настрій", — зазначив Юліан Нагельсманн.

Різниця між двома таймами

Наставник мюнхенської команди підтвердив, що його підопічні погано відіграли перший тайм. Однак у перерві у тренерського штабу відбулася розмова з футболістами, після якої вони забили у ворота "ПСЖ" два "сухі" голи.

"До перерви у нас не виходило виконувати те, що було заплановано перед матчем. Ми залишали занадто багато вільних зон. Але в другому таймі "Баварія" став надійніше грати в обороні, ми володіли м'ячем. Це заслужена перемога", — резюмував Юліан Нагельсманн.  

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

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