Юлиан Нагельсманн назвал причину победы Баварии над ПСЖ в ЛЧ

Мюнхенская команда провела два разных тайма

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Немецкая команда забила дома два гола и сохранила ворота в неприкосновенности.

Общий счет противостояния оказался 3:0 в пользу немцев, а "ПСЖ" снова выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8. Нагельсманн подвел итог встречи в интервью Fussball.News.

Секрет успеха "Баварии"

Главный тренер "Баварии" отметил сплоченность и характер футболистов своей команды. Мюнхенцы выдержали стартовый натиск соперника и перехватили инициативу у "ПСЖ".

"Не важно, как играет оппонент. В конечном итоге все сводится к тому, какой футбол демонстрирует "Бавария". Когда наше мастерство соединяется с желанием добиться успеха, то никто не в состоянии остановить эту команду.

В чемпионате Германии команда особенным образом настраиваются на матчи против "Баварии". Там хватает соперников, которые могут доставить нам проблемы. Но на Лигу чемпионов у нас всегда особый настрой", — отметил Юлиан Нагельсманн.

Разница между двумя таймами

Наставник мюнхенской команды подтвердил, что его подопечные плохо отыграли первый тайм. Однако в перерыве у тренерского штаба состоялся разговор с футболистами, после которого они забили в ворота "ПСЖ" два "сухих" гола.

"До перерыва у нас не получалось выполнять то, что было запланировано перед матчем. Мы оставляли слишком много свободных зон. Но во втором тайме "Бавария" стал более надежно играть в обороне, мы владели мячом. Это заслуженная победа", — резюмировал Юлиан Нагельсманн.

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