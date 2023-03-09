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Юлиан Нагельсманн назвал причину победы Баварии над ПСЖ в Лиге чемпионов

9 марта 2023 05:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юлиан Нагельсманн назвал причину победы Баварии над ПСЖ в ЛЧ
Мюнхенская команда провела два разных тайма
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Немецкая команда забила дома два гола и сохранила ворота в неприкосновенности.

Общий счет противостояния оказался 3:0 в пользу немцев, а "ПСЖ" снова выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/8. Нагельсманн подвел итог встречи в интервью Fussball.News

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Главный тренер "Баварии" отметил сплоченность и характер футболистов своей команды. Мюнхенцы выдержали стартовый натиск соперника и перехватили инициативу у "ПСЖ". 

"Не важно, как играет оппонент. В конечном итоге все сводится к тому, какой футбол демонстрирует "Бавария". Когда наше мастерство соединяется с желанием добиться успеха, то никто не в состоянии остановить эту команду. 

В чемпионате Германии команда особенным образом настраиваются на матчи против "Баварии". Там хватает соперников, которые могут доставить нам проблемы. Но на Лигу чемпионов у нас всегда особый настрой", — отметил Юлиан Нагельсманн. 

Разница между двумя таймами

Наставник мюнхенской команды подтвердил, что его подопечные плохо отыграли первый тайм. Однако в перерыве у тренерского штаба состоялся разговор с футболистами, после которого они забили в ворота "ПСЖ" два "сухих" гола. 

"До перерыва у нас не получалось выполнять то, что было запланировано перед матчем. Мы оставляли слишком много свободных зон. Но во втором тайме "Бавария" стал более надежно играть в обороне, мы владели мячом. Это заслуженная победа", — резюмировал Юлиан Нагельсманн. 

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута". 

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики. 

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