Юрген Клопп повернувся до тренерської кар'єри: відомі умови роботи з Бундестім

Юрген Клопп та спортивний директор DFB Руді Феллер. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У збірній Німеччини з'явився новий головний тренер. Юрген Клопп офіційно замінив Юліана Нагельсманна на посаді наставника Бундестім. Причиною такого рішення став невдалий виступ команди на чемпіонаті світу.

Юрген Клопп пояснив, чому вирішив вперше в кар'єрі попрацювати з національною командою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sport.

Відразу після звільнення Юліана Нагельсманна стало відомо, що головним претендентом на посаду наставника збірної Німеччини став Юрген Клопп, який останні півтора року працював у компанії Red Bull. Однак Німецький футбольний союз зробив паузу, перш ніж офіційно оголосив про це призначення.

Юрген Клопп під час чемпіонату світу. Фото: Reuters

Що Клопп сказав на прес-конференції

DFB уклав контракт із 59-річним Юргеном Клоппом терміном на чотири роки. Передбачається, що тренер виведе збірну Німеччини на Євро-2028 та Кубок світу-2030. І досвідчений фахівець вважає, що це завдання є здійсненним.

"Проблеми в німецькому футболі є, але вони не такі масштабні, як повідомляють журналісти. Попереду багато роботи. Усі невдачі можна виправити. Кажуть, що треба грати як іспанці або як французи. Моє завдання — зробити так, щоб іншим командам радили грати, як німці. І я дуже натхненний цим викликом", — повідомив Клопп.

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