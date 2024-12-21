Сікан попрощається із Шахтарем після запиту від топклубу Італії

Ювентус претендує на гравця збірної України — про кого йдеться
Керівництво туринського "Ювентуса" може направити донецького "Шахтаря" запит по одному з гравців збірної України. Італійському клубу потрібен новий результативний форвард.
Гравцем "старої синьйори" може стати Данило Сікан, повідомляє TuttoJuve.
Тренерський штаб туринського "Ювентуса" хоче посилити атакувальний потенціал команди перед другою частиною сезону 2024/2025. Італійський клуб вивчає можливість трансферу молодого українського футболіста.
Перехід Сікана в "Ювентус"
Італійський клуб звернеться до колег з "Шахтаря" у випадку, якщо тренерський штаб команди остаточно зрозуміє безперспективність надій на Аркадіуша Міліка. Польський футболіст не зіграв через травму жодного матчу цього сезону.
Не виключено, що "Ювентус" направить до "Шахтаря" запит по Сікану на початку роботи трансферного вікна, яке відкриється у січні 2025 року. Поки не відомо, скільки туринців запропонують українському клубу за 23-річного форварда.
У сезоні 2024/2025 Данило Сікан зіграв за "Шахтар" 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 4 м'ячі та зробив 1 результативну передачу.
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