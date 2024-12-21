Сікан попрощається із Шахтарем після запиту від топклубу Італії

Гравці "Шахтаря" перед поєдинком. Фото: пресслужба клубу

Керівництво туринського "Ювентуса" може направити донецького "Шахтаря" запит по одному з гравців збірної України. Італійському клубу потрібен новий результативний форвард.

Гравцем "старої синьйори" може стати Данило Сікан, повідомляє TuttoJuve.

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Данило Сікан у складі "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Перехід Сікана в "Ювентус"

Італійський клуб звернеться до колег з "Шахтаря" у випадку, якщо тренерський штаб команди остаточно зрозуміє безперспективність надій на Аркадіуша Міліка. Польський футболіст не зіграв через травму жодного матчу цього сезону.

Данило Сікан та Олександр Зубков. Фото: пресслужба клубу

Не виключено, що "Ювентус" направить до "Шахтаря" запит по Сікану на початку роботи трансферного вікна, яке відкриється у січні 2025 року. Поки не відомо, скільки туринців запропонують українському клубу за 23-річного форварда.

У сезоні 2024/2025 Данило Сікан зіграв за "Шахтар" 18 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 4 м'ячі та зробив 1 результативну передачу.

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