Сикан попрощается с Шахтером после запроса от топ-клуба Италии

Игроки "Шахтера" перед поединком. Фото: пресс-служба клуба

Руководство туринского "Ювентуса" может направить в донецкий "Шахтер" запрос по одному из игроков сборной Украины. Итальянский клуб нуждается в форварде.

Игроком "старой синьоры" может стать Даниил Сикан, сообщает TuttoJuve.

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Даниил Сикан в составе "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Переход Сикана в "Ювентус"

Итальянский клуб обратится к коллегам из "Шахтера" в случае, если тренерский штаб команды окончательно поймет бесперспективность надежд на Аркадиуша Милика. Польский футболист не сыграл из-за травмы ни одного матча в нынешнем сезоне.

Даниил Сикан и Александр Зубков. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Не исключено, что "Ювентус" направит в "Шахтер" запрос по Сикану в начале работы трансферного окна, которое откроется в январе 2025 года. Пока не известно, сколько туринцы предложат украинскому клубу за 23-летнего форварда.

В сезоне 2024/2025 Даниил Сикан сыграл за "Шахтер" 18 поединков во всех турнирах. Он забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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