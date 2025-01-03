Калініна зіграє у півфіналі престижного турніру

Ангеліна Калініна на корті. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

На турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені відбудеться півфінал за участю української тенісистки. Ангеліна Калініна продовжує боротися за перемогу у змаганні.

У чвертьфіналі турніру українка переграла місцеву зірку Кімберлі Біррелл, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ангеліна Калініна виступає в Австралії за номером 55 Жіночої тенісної асоціації (WTA). Українська спортсменка впевнено вийшла у півфінал турніру, обігравши на стадії 1/4 Кімберлі Біррелл (113 WTA) з рахунком 2-1 (4:6, 6:1, 7:5).

У чвертьфінальному поєдинку Калініна 9 рад подала навиліт, використала 3 з 4 брейків, відіграла 5 з 6 брейків, а також зробила 4 подвійні помилки У півфіналі українка вже 4 січня зіграє з Поліною Кудерметовою (107 WTA), яка виступає під нейтральним прапором.

Ангеліна Калініна під час поєдинку. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Що відомо про Калініну

Тенісистка з Нової Каховки доходила до 3 раунду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Вона була фіналістом турніру Вімблдону 2013 серед юніорів у парному розряді, перемагала на Australian Open 2014 серед юніорок у парному розряді й доходила до фіналу US Open 2014 в одиночному розряді.

Вперше з травня 2024 року Ангеліна зуміла дійти до півфіналу на турнірі WTA. Вона вперше зробила це на змаганнях категорії WTA500.

Нагадаємо, один із найстабільніших гравців збірної України з футболу може перейти до англійського клубу.

Тренерський штаб "Динамо" визначився зі списком гравців, які можуть посилити київський клуб.

Львівські "Карпати" зуміли перехопити футболіста, яким цікавилось "Динамо".