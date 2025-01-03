Калініна зіграє у півфіналі престижного турніру

Калініна встановила одне з найкращих досягнень у кар'єрі
На турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені відбудеться півфінал за участю української тенісистки. Ангеліна Калініна продовжує боротися за перемогу у змаганні.
У чвертьфіналі турніру українка переграла місцеву зірку Кімберлі Біррелл, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ангеліна Калініна виступає в Австралії за номером 55 Жіночої тенісної асоціації (WTA). Українська спортсменка впевнено вийшла у півфінал турніру, обігравши на стадії 1/4 Кімберлі Біррелл (113 WTA) з рахунком 2-1 (4:6, 6:1, 7:5).
У чвертьфінальному поєдинку Калініна 9 рад подала навиліт, використала 3 з 4 брейків, відіграла 5 з 6 брейків, а також зробила 4 подвійні помилки У півфіналі українка вже 4 січня зіграє з Поліною Кудерметовою (107 WTA), яка виступає під нейтральним прапором.
Що відомо про Калініну
Тенісистка з Нової Каховки доходила до 3 раунду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Вона була фіналістом турніру Вімблдону 2013 серед юніорів у парному розряді, перемагала на Australian Open 2014 серед юніорок у парному розряді й доходила до фіналу US Open 2014 в одиночному розряді.
Вперше з травня 2024 року Ангеліна зуміла дійти до півфіналу на турнірі WTA. Вона вперше зробила це на змаганнях категорії WTA500.
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