Калинина сыграет в полуфинале престижного турнира

Ангелина Калинина на корте. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

На турнире WTA 500 в австралийском Брисбене состоится полуфинал с участием украинской теннисистки. Ангелина Калинина продолжает бороться за победу в соревновании.

В четвертьфинале турнира украинка переиграла местную звезду Кимберли Биррелл, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ангелина Калинина выступает в Австралии под номером 55 Женской теннисной ассоциации (WTA). Украинская спортсменка уверенно вышла в полуфинал турнира, обыграв на стадии 1/4 Кимберли Биррелл (113 WTA) со счетом 2-1 (4:6, 6:1, 7:5).

В четвертьфинальном поединке Калинина 9 рад подала на вылет, использовала 3 из 4 брейков, отыграла 5 из 6 брейков, а также сделала 4 двойные ошибки В полуфинале украинка уже 4 января сыграет с Полиной Кудерметовой (107 WTA), которая выступает под нейтральным флагом.

Ангелина Калинина во время поединка. Фото: instagram.com/angie_kalinina/

Что известно о Калининой

Теннисистка из Новой Каховки доходила до 3 раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису. Она была финалистом Уимблдонского турнира 2013 среди юниоров в парном разряде, побеждала на Australian Open 2014 среди юниорок в парном разряде и доходила до финала US Open 2014 в одиночном разряде.

Впервые с мая 2024 года Ангелина сумела дойти до полуфинала на турнире WTA. Она впервые сделала это на соревнованиях категории WTA500.

Напомним, один из самых стабильных игроков сборной Украины по футболу может перейти в английский клуб.

Тренерский штаб "Динамо" определился со списком игроков, которые могут усилить киевский клуб.

Львовские "Карпаты" сумели перехватить футболиста, которым интересовалось "Динамо".