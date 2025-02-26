Наталія Калмикова заявила, що Ігри нескорених необхідні для інтеграції ветеранів

Наталія Калмикова (по центру). Фото: Новини.LIVE

Збірна України в лютому виступила на "Іграх нескорених". Команда, яка привернула до себе всіх фанатів турніру, виграла 30 медалей, але нагороди не є самоціллю.

Про виступ збірної України на "Іграх нескорених" та щодо значущості їх для ветеранів на пресконференції розповіла міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає портал Новини.LIVE.

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Пресконференція української збірної на "Іграх нескорених" на міністрі Наталії Калмикової. Фото: Новини.LIVE

На "Іграх нескорених" виступило 35 українських ветеранів та військовослужбовців. Вони представили країну в 11 видах спорту, а в семи з них підіймалися на п’єдестал.

Ціль "Ігор нескорених" не в медалях

За словами Калмикової, "Ігри нескорених" стали важливим елементом ветеранської політики, оскільки допомагають пораненим ветеранам інтегруватися в суспільство.

Калмикова також анонсувала, що законопроєкт про визначення ветеранського спорту вже готовий до першого читання у Верховній Раді й це сприятиме його розвитку.

"Ігри нескорених" — це важлива частина в тому, що ми називаємо ветеранською політикою. Ветеранський спорт, я хочу підкреслити, попри те, що багато ветеранів, які мають поранення, беруть у ньому участь, – це не лише ветеранський спорт, а значно ширше явище. Це спосіб для тих, хто пережив травматичні обставини, повернутися в соціум, відновити свій фізичний стан і ментальне здоров’я. Тобто це повноцінний інструмент.

Зараз ми вже підготували до першого читання у Верховній Раді законопроєкт, що внесе зміни й визначить ветеранський спорт як окреме поняття. І це, власне, дасть нам можливість ще більше розвивати цю систему", — сказала Калмикова.

Міністр висловила щиру гордість за команду, зазначивши, що відчуття від оплесків усієї арени, коли вони виходили, неможливо передати словами, і закликала українців приїхати підтримати збірну на наступних "Іграх нескорених".

Калмикова підкреслила, що важливість представлення України на міжнародній арені через ветеранів, які захищали країну та її цінності, важко переоцінити. Також вона висловила переконання, що спільнота ветеранів зростатиме й розширюватиметься, залучаючи дедалі більше людей до "Ігор нескорених" та спорту загалом.

"Хочу нагадати, що у нас діє програма ветеранських спільнот. У січні ми відкрили набір, і за цей час подали заявки 25 тисяч людей, з яких 10 тисяч вже оплатили свої абонементи до спортзалів.

Тому ті 15 тисяч, хто ще не скористався можливістю, мають шанс зробити це до кінця березня. Наші спортивні програми продовжують розширюватися, тож не зволікайте – йдіть у найближчий спортзал, займайтеся спортом. Ми, як держава, вас підтримаємо, подбаємо про вас і чекаємо вас у наступному відборі на "Ігри нескорених", — зазначила Калмикова.

Додамо, що українці на "Іграх нескорених" вибороли 12 золотих, 11 срібних та сім бронзових. В загальному заліку команда посіла третє місце після збірної США (55 медалей) та Австралії (36 медалей).

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