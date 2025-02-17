Україна на Іграх нескорених 2025 — результати та медалі

Підтримка збірної України на "Іграх нескорених". Фото: instagram.com/invictusgamesteamukraine

У Канаді завершились чергові "Ігри нескорених". Українці можуть бути задоволеними кінцевим результатом.

Збірна України на "Іграх нескорених" 2025 року здобула 30 медалей, що стало одним із найкращих результатів команди в історії змагань, пише "Суспільне. Спорт".

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Як виступила збірна України на "Іграх нескорених"

Усього до збірної України на "Іграх нескорених" увійшло 35 українських ветеранів та військовослужбовців. Змагання проходили в 11 видах спорту.

Українці вибороли на цьогорічних змаганнях 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових. Збірна України у підсумку посіла третє місце. Перше — у збірної США (55 медалей), друге — в Австралії (36 медалей).

Українські спортсмени підіймалися на подіум у семи видах спорту. Найбільшу кількість медалей вони здобули у плаванні (8).

Найбільшу кількість нагород у складі збірної України здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник — шість медалей (три золотих та срібних).

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