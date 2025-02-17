Украина на Играх непокоренных 2025 — результаты и медали

Поддержка сборной Украины на "Играх непокоренных". Фото: instagram.com/invictusgamesteamukraine

В Канаде завершились очередные "Игры непокоренных". Украинцы могут быть довольны конечным результатом.

Сборная Украины на "Играх непокоренных" 2025 года получила 30 медалей, что стало одним из лучших результатов команды в истории соревнований, пишет "Суспільне. Спорт".

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Это были первые Игры, которые проходили в "гибридном" формате. Участники соревновались не только в летних, но и в зимних видах спорта.

Как выступила сборная Украины на "Играх непокоренных"

Всего в сборную Украины на "Играх непокоренных" вошло 35 украинских ветеранов и военнослужащих. Соревнования проходили в 11 видах спорта.

Украинцы завоевали на нынешних соревнованиях 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Сборная Украины в итоге заняла третье место. Первое — у сборной США (55 медалей), второе — у Австралии (36 медалей).

Украинские спортсмены поднимались на подиум в семи видах спорта. Наибольшее количество медалей они получили в плавании (8).

Наибольшее количество наград в составе сборной Украины получил военнослужащий ВСУ Игорь Олейник — шесть медалей (три золотых и серебряных).

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