Принц Гарри необычно поддержал Украину на Играх непокоренных 2025

Принц Гарри появился с украинским шевроном на Играх непокоренных
В Канаде продолжаются "Игры непокоренных". Украина уже завоевала множество медалей, а еще получает постоянную поддержку не только от зрителей, но и от основателя соревнований.
Принц Гарри во время просмотра соревнований был замечен с шевроном бригады "Рубеж" НГУ, подтвердили в самой бригаде.
Член королевской семьи лично наблюдал за некоторыми соревнованиями. В частности, присутствовал на биатлонных и лыжных гонках.
Принц Гарри, "Игры непокоренных" и Украина
Принц Гарри является основателем "Игр непокоренных". Первые соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне.
Украина участвует в этих соревнованиях с 2017 года. В этом году Принц Гарри лично приветствовал украинскую сборную на церемонии открытия игр.
Украину на нынешних соревнованиях представляют сразу 35 ветеранов.
Напомним, украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула чемпиона мира в бою против американца Кишона Дэвиса.
Беринчик также заявил, что не планирует драться с украинцем Василием Ломаченко.
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