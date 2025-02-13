Принц Гарри необычно поддержал Украину на Играх непокоренных 2025

Принц Гарри на открытии "Игр непокоренных". Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

В Канаде продолжаются "Игры непокоренных". Украина уже завоевала множество медалей, а еще получает постоянную поддержку не только от зрителей, но и от основателя соревнований.

Принц Гарри во время просмотра соревнований был замечен с шевроном бригады "Рубеж" НГУ, подтвердили в самой бригаде.

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Член королевской семьи лично наблюдал за некоторыми соревнованиями. В частности, присутствовал на биатлонных и лыжных гонках.

Принц Гарри с украинским шевроном на "Играх непокоренных". Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Принц Гарри, "Игры непокоренных" и Украина

Принц Гарри является основателем "Игр непокоренных". Первые соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне.

Украина участвует в этих соревнованиях с 2017 года. В этом году Принц Гарри лично приветствовал украинскую сборную на церемонии открытия игр.

Украину на нынешних соревнованиях представляют сразу 35 ветеранов.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула чемпиона мира в бою против американца Кишона Дэвиса.

Беринчик также заявил, что не планирует драться с украинцем Василием Ломаченко.

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