Игры непокоренных 2025 и Украина — сколько медалей у украинцев в зимних видах спорта

Украинцы на "Играх непокоренных". Фото: instagram.com/invictusgamesteamukraine

Украинцы торжествуют на нынешних "Играх непокоренных", которые в эти дни проходят в Канаде. В частности, это касается и зимних видов спорта.

Сборная Украины получила 16 наград в зимних видах спорта на "Играх непокоренных", сообщает "Суспільне. Спорт".

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Украина на "Играх непокоренных"

Все зимние виды спорта (кроме керлинга на креслах колесных) проводились в Вистлере.

Соревнования проходили в горнолыжном спорте, сноубординге, лыжных гонках, биатлоне и скелетоне. Украина была заявлена во всех видах спорта.

В целом украинцы получили 16 наград — шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых.

В частности, по пять — в биатлоне и лыжных гонках, три — в горнолыжном спорте, две — в сноубординге и одну в скелетоне.

В биатлоне медали завоевывали: Олег Омельчук, Руслан Сергийчук (оба — золото), Иван Лавренюк (серебро), Александр Андриенко и Артур Милин (оба — бронза).

В лыжных гонках: Анатолий Бирко, Владимир Марченко (золото), Ярослав Шаркий, Виктор Дикий (серебро), Валерий Одайник (бронза).

В горнолыжном спорте: Сергей Гордиевич (золото), Алексей Горб, Арсен Рябошапко (серебро).

В сноубординге: Александр Андрощук (золото) и Игорь Олейник (бронза).

В скелетоне: Илья Гайдук (бронза).

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