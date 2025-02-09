Принц Гаррі особисто привітав українців на Іграх нескорених — відео

Принц Гаррі на відкритті "Ігор нескорених". Фото: REUTERS/Chris Helgren

У Канаді стартували зимові "Ігри нескорених". Українці на відкритті отримали дуже теплий прийом не тільки від глядачів.

Засновник "Ігор нескорених" Принц Гаррі особисто привітав збірну України під час церемонії відкриття, пише "Чемпіон".

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Це сталося відразу після промови, яку він виголосив перед всіма учасниками. Саме відкриття відбулося на канадському стадіоні "БіСі Плейс".

Принц Гаррі та Україна

Відразу після промови принц Гаррі підійшов до учасників збірної України та тепло їх привітав. Це викликало бурхливі емоції з боку українців.

"Ігри нескорених" пройдуть з 8 по 16 лютого. Україну на цих змаганнях представляє рекордна кількість спортсменів, уся заявка складає 35 ветеранів.

Загалом у Іграх візьмуть участь 550 учасників із 25 країн.

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