Україна на Іграх нескорених — як пройшла церемонія відкриття та все про змагання

Учасники збірної України на "Іграх нескорених". Фото: REUTERS/Chris Helgren

У Канаді стартували перші зимові "Ігри Нескорених". Це змагання, створені для поранених військовослужбовців та ветеранів.

Україна отримала дуже теплий прийом на церемонії відкриття Ігор, яка відбулася у канадському Ванкувері, пише "Суспільне. Спорт".

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Україна на "Іграх нескорених"

Збірна України на перших зимових "Іграх нескорених" буде представлена командою у складі 35 військовослужбовців та ветеранів.

"Традиційно учасники "Ігор нескорених" змагаються в плаванні, стрільбі з лука, волейболі сидячи та баскетболі на колісних кріслах. Однак цьогоріч також додалися зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон та керлінг на колісних кріслах", — напередодні розповіли в Міністерстві оборони.

Турнір пройде з 8 по 16 лютого у Ванкувері та Вістлері. Загалом у Іграх візьмуть участь 550 учасників із 25 країн.

"Ігри нескорених" вперше були проведені у 2014 році, їхнім засновником став Принц Гаррі.

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