Украина на Играх непокоренных — как прошла церемония открытия и все о соревнованиях

Участники сборной Украины на "Играх непокоренных". Фото: REUTERS/Chris Helgren

В Канаде стартовали первые зимние "Игры Непокоренных". Это соревнования, созданные для раненых военнослужащих и ветеранов.

Украина получила очень теплый прием на церемонии открытия Игр, которая состоялась в канадском Ванкувере, пишет "Суспільне. Спорт".

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Украина на "Играх непокоренных"

Сборная Украины на первых зимних "Играх непокоренных" будет представлена командой в составе 35 военнослужащих и ветеранов.

"Традиционно участники "Игр непокоренных" соревнуются в плавании, стрельбе из лука, волейболе сидя и баскетболе на колесных креслах. Однако в этом году также добавились зимние виды спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, беговые лыжи, скелетон и керлинг на креслах колесных", — накануне рассказали в Министерстве обороны.

Турнир пройдет с 8 по 16 февраля в Ванкувере и Уистлере. Всего в Играх примут участие 550 участников из 25 стран.

"Игры непокоренных" впервые были проведены в 2014 году, их основателем стал Принц Гарри.

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