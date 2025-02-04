Світоліна зіграла показовий матч з відомим українським військовим

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

У одному із українських міст відбувся зірковий тенісний майстер-клас. Його підготували спеціально для дітей.

Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський, який після початку повномасштабного вторгнення став бійцем Сил оборони, провели дитячий майстер-клас у Вінниці, повідомляє в Instagram "Фонд Світоліної".

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Учасниками стали молоді тенісисти від 6 до 16 років. Вона мали змогу отримати важливі знання та поспілкуватися з легендарними спортсменами.

Де та коли все відбулось

Місцем проведення майстер-класу став вінницький тенісний клуб Tennis Hall. Саме там були проведені усі заходи раніше анонсованої події.

Еліна Світоліна та Сергій Стаховський провели майстер-клас та поспілкувалися з дітьми, які на нього завітали.

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