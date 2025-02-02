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Неймовірний трисетовий фінал — як зіграла Ястремська у Лінці

2 лютого 2025 18:28
Олександр Ільющенков - Редактор
Ястремська зіграла драматичний фінал на турнірі у Лінці
Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay
Олександр Ільющенков - Редактор

У австрійському Лінці завершився жіночий турнір з тенісу. Однією із фіналісток була українка.

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла фінал турніру WTA 500 у Лінці росіянці Катерині Александровій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як зіграла Ястремська 

Перший сет закінчився поразкою українки 2:6. У другому Даяна зібралася і зрівняла рахунок, здобувши перемогу 6:3. 

Останній сет виявився найдовшим та найбільш драматичним. Він тривав 12 геймів та закінчився поразкою Ястремської 5:7. 

Для української тенісистки це був шостий фінал у кар'єрі на рівні WTA. 

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