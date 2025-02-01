Даяна Ястремская вышла в финал WTA 500 в Линце, обыграв Таусон

Ястремская вышла в финал турнира в Линце
В австрийском Линце прошли полуфинальные матчи турнира серии WTA 500. Одной из участниц этой стадии стала украинка Даяна Ястремская.
Украинка сыграла против датчанки Клары Таусон, сообщил портал Новини.LIVE.
headed to the final! 🫶@D_Yastremska is into her first final since 2022 in Lyon after getting the better of Tauson 6-1, 6-4!#WTALinz pic.twitter.com/lQnCu3RfMr— wta (@WTA) February 1, 2025
Даяна Ястремская — Клара Таусон — 6:1, 6:4
Теннисистки во второй раз играли друг с другом. Впервые они сыграли в феврале 2022 года в Дубае и тогда Ястремская выиграла в трех сетах.
Перед предстоящим матчем Таусон была фавориткой, но ее проблемы начались в первом сете, когда украинка ее разгромила. Второй сет Даяна также легко выиграла.
Матч длился 1 час 46 минут, в течение которых Ястремская сделала шасть эйсов, семь двойных ошибок и реализовала три из девяти брейков.
У Таусон было пять эйсов, пять двойных ошибок и она не реализовала ни один из девяти брейков.
В финале турнира Ястремская сыграет против россиянки Екатерины Александровой. Девушки ранее играли пять матчей и три из них выиграла Даяна.
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