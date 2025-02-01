Даяна Ястремская вышла в финал WTA 500 в Линце, обыграв Таусон

Даяна Ястремская. Фото: x.com/WTALinz

В австрийском Линце прошли полуфинальные матчи турнира серии WTA 500. Одной из участниц этой стадии стала украинка Даяна Ястремская.

Украинка сыграла против датчанки Клары Таусон, сообщил портал Новини.LIVE.

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headed to the final! 🫶@D_Yastremska is into her first final since 2022 in Lyon after getting the better of Tauson 6-1, 6-4!#WTALinz pic.twitter.com/lQnCu3RfMr — wta (@WTA) February 1, 2025

Даяна Ястремская — Клара Таусон — 6:1, 6:4

Теннисистки во второй раз играли друг с другом. Впервые они сыграли в феврале 2022 года в Дубае и тогда Ястремская выиграла в трех сетах.

Перед предстоящим матчем Таусон была фавориткой, но ее проблемы начались в первом сете, когда украинка ее разгромила. Второй сет Даяна также легко выиграла.

Матч длился 1 час 46 минут, в течение которых Ястремская сделала шасть эйсов, семь двойных ошибок и реализовала три из девяти брейков.

У Таусон было пять эйсов, пять двойных ошибок и она не реализовала ни один из девяти брейков.

В финале турнира Ястремская сыграет против россиянки Екатерины Александровой. Девушки ранее играли пять матчей и три из них выиграла Даяна.

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