Даяна Ястремська вийшла у фінал WTA 500 у Лінці, обігравши Таусон

Ястремська вийшла у фінал турніру в Лінці
В австрійському Лінці відбулися півфінальні матчі турніру серії WTA 500. Однією з учасниць цієї стадії стала українка Даяна Ястремська.
Українка зіграла проти данки Клари Таусон, повідомив портал Новини.LIVE.
headed to the final! 🫶@D_Yastremska потрапляє до свого першого фіналу з 2022 року в Ліоні після того, як переграла Таусон 6-1, 6-4!#WTALinz pic.twitter.com/lQnCu3RfMr- wta (@WTA) February 1, 2025
Даяна Ястремська — Клара Таусон — 6:1, 6:4
Тенісистки вдруге грали одна з одною. Уперше вони зіграли в лютому 2022 року в Дубаї і тоді Ястремська виграла в трьох сетах.
Перед майбутнім матчем Таусон була фавориткою, але її проблеми почалися в першому сеті, коли українка її розгромила. Другий сет Даяна також легко виграла.
Матч тривав 1 годину 46 хвилин, протягом яких Ястремська зробила шість ейсів, сім подвійних помилок і реалізувала три з дев'яти брейків.
У Таусон було п'ять ейсів, п'ять подвійних помилок і вона не реалізувала жоден із дев'яти брейків.
У фіналі турніру Ястремська зіграє проти росіянки Катерини Александрової. Дівчата раніше грали п'ять матчів і три з них виграла Даяна.
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