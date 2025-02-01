Даяна Ястремська вийшла у фінал WTA 500 у Лінці, обігравши Таусон

Даяна Ястремська. Фото: x.com/WTALinz

В австрійському Лінці відбулися півфінальні матчі турніру серії WTA 500. Однією з учасниць цієї стадії стала українка Даяна Ястремська.

Українка зіграла проти данки Клари Таусон, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

headed to the final! 🫶@D_Yastremska потрапляє до свого першого фіналу з 2022 року в Ліоні після того, як переграла Таусон 6-1, 6-4!#WTALinz pic.twitter.com/lQnCu3RfMr - wta (@WTA) February 1, 2025

Даяна Ястремська — Клара Таусон — 6:1, 6:4

Тенісистки вдруге грали одна з одною. Уперше вони зіграли в лютому 2022 року в Дубаї і тоді Ястремська виграла в трьох сетах.

Перед майбутнім матчем Таусон була фавориткою, але її проблеми почалися в першому сеті, коли українка її розгромила. Другий сет Даяна також легко виграла.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин, протягом яких Ястремська зробила шість ейсів, сім подвійних помилок і реалізувала три з дев'яти брейків.

У Таусон було п'ять ейсів, п'ять подвійних помилок і вона не реалізувала жоден із дев'яти брейків.

У фіналі турніру Ястремська зіграє проти росіянки Катерини Александрової. Дівчата раніше грали п'ять матчів і три з них виграла Даяна.

Нагадаємо, капітан "Динамо" Віталій Буяльський змінить клуб і чемпіонат.

Футболіст "Динамо" знайшов нову команду — після російського вторгнення він поневіряється по орендах.

У топовий клуб з Італії може перейти центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний.

Емоційну зустріч Георгія Судакова з дочкою зафіксувала камера.