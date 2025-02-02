Ястремская сыграла драматический финал на турнире в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

В австрийском Линце завершился женский турнир по теннису. Одной из финалисток была украинка.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла финал турнира WTA 500 в Линце россиянке Екатерине Александровой, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как сыграла Ястремская

Первый сет закончился поражением украинки 2:6. Во втором Даяна собралась и сравняла счет, одержав победу 6:3.

Последний сет оказался самым длинным и наиболее драматичным. Он длился 12 геймов и закончился поражением Ястремской 5:7.

Для украинской теннисистки это был шестой финал в карьере на уровне WTA.

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