Ястремская сыграла драматический финал на турнире в Линце

Невероятный трехсетовый финал — как сыграла Ястремская в Линце
В австрийском Линце завершился женский турнир по теннису. Одной из финалисток была украинка.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла финал турнира WTA 500 в Линце россиянке Екатерине Александровой, сообщает портал Новини.LIVE.
Поединок длился три сета. И оказался на удивление драматичным.
Как сыграла Ястремская
Первый сет закончился поражением украинки 2:6. Во втором Даяна собралась и сравняла счет, одержав победу 6:3.
Последний сет оказался самым длинным и наиболее драматичным. Он длился 12 геймов и закончился поражением Ястремской 5:7.
Для украинской теннисистки это был шестой финал в карьере на уровне WTA.
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