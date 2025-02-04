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Свитолина сыграла в паре с известным украинским военным — видео

4 февраля 2025 18:56
Александр Ильющенков - Редактор
Свитолина сыграла показательный матч с известным украинским военным
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina
Александр Ильющенков - Редактор

В одном из украинских городов состоялся звездный теннисный мастер-класс. Его подготовили специально для детей.

Украинские теннисисты Элина Свитолина и Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения РФ стал бойцом Сил обороны, провели детский мастер-класс в Виннице, сообщает в Instagram "Фонд Свитолиной".

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Участниками стали молодые теннисисты от 6 до 16 лет. Она имели возможность получить важные знания и пообщаться с легендарными спортсменами.

Где и когда все произошло

Местом проведения мастер-класса стал винницкий теннисный клуб Tennis Hall. Именно там были проведены все мероприятия ранее анонсированного события.

Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс и пообщались с детьми, которые его посетили.

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