Принц Гарри лично поздравил украинцев на Играх непокоренных — видео

Принц Гарри на открытии "Игр непокоренных". Фото: REUTERS/Chris Helgren

В Канаде стартовали зимние "Игры непокоренных". Украинцы на открытии получили очень теплый прием не только от зрителей.

Основатель "Игр непокоренных" Принц Гарри лично приветствовал сборную Украины во время церемонии открытия, пишет "Чемпион".

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Это произошло сразу после речи, которую он произнес перед всеми участниками. Само открытие состоялось на канадском стадионе "БиСи Плейс".

Принц Гарри и Украина

Сразу после речи принц Гарри подошел к участникам сборной Украины и тепло их приветствовал. Это вызвало бурные эмоции со стороны украинцев.

"Игры непокоренных" пройдут с 8 по 16 февраля. Украину на этих соревнованиях представляет рекордное количество спортсменов, вся заявка составляет 35 ветеранов.

Всего в Играх примут участие 550 участников из 25 стран.

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