Ігри нескорених 2025 та Україна — скільки медалей в українців у зимових видах спорту

Українці на "Іграх нескорених". Фото: instagram.com/invictusgamesteamukraine

Українці тріумфують на цьогорічних "Іграх нескорених", які цими днями відбуваються у Канаді. Зокрема, це стосується і зимових видів спорту.

Збірна України здобула 16 нагород у зимових видах спорту на "Іграх нескорених", повідомляє "Суспільне. Спорт".

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Україна на "Іграх нескорених"

Усі зимові види спорту (окрім керлінгу на кріслах колісних) проводились у Вістлері.

Змагання відбувалися у гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні. Україна була заявлена в усіх видах спорту.

Загалом українці здобули 16 нагород — шість золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових.

Зокрема, по п'ять — у біатлоні та лижних перегонах, три — у гірськолижному спорті, дві — у снобурдингу та одну у скелетоні.

У біатлоні медалі здобували: Олег Омельчук, Руслан Сергійчук (обидва — золото), Іван Лавренюк (срібло), Олександр Андрієнко та Артур Милін (обидва — бронза).

У лижних перегонах: Анатолій Бирко, Володимир Марченко (золото), Ярослав Шаркий, Віктор Дикий (срібло), Валерій Одайник (бронза).

У гірськолижному спорті: Сергій Гордієвич (золото), Олексій Горб, Арсен Рябошапко (срібло).

У сноубордингу: Олександр Андрощук (золото) та Ігор Олійник (бронза).

У скелетоні: Ілля Гайдук (бронза).

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