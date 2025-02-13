Принц Гаррі незвичайно підтримав Україну на Іграх нескорених 2025

Принц Гаррі на відкритті "Ігор нескорених". Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

У Канаді продовжуються "Ігри нескорених". Україна вже завоювала безліч медалей, а ще отримує постійну підтримку не тільки від глядачів, але й від засновника змагань.

Принц Гаррі під час перегляду змагань був помічений із шевроном бригади "Рубіж" НГУ, підтвердили у самій бригаді.

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Принц Гаррі з українським шевроном на "Іграх нескорених". Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Принц Гаррі, "Ігри нескорених" та Україна

Принц Гаррі є засновником "Ігор нескорених". Перші змагання відбулися у 2014 році в Лондоні.

Україна бере участь у цих змаганнях з 2017 року. Цього року Принц Гаррі особисто привітав українську збірну на церемонії відкриття ігор.

Україну на цьогорічних змаганнях представляють відразу 35 ветеранів.

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