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Принц Гаррі з'явився з українським шевроном на Іграх нескорених

13 лютого 2025 20:46
Олександр Ільющенков - Редактор
Принц Гаррі незвичайно підтримав Україну на Іграх нескорених 2025
Принц Гаррі на відкритті "Ігор нескорених". Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Олександр Ільющенков - Редактор

У Канаді продовжуються "Ігри нескорених". Україна вже завоювала безліч медалей, а ще отримує постійну підтримку не тільки від глядачів, але й від засновника змагань. 

Принц Гаррі під час перегляду змагань був помічений із шевроном бригади "Рубіж" НГУ, підтвердили у самій бригаді

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Член королівської сім'ї особисто переглядав за деякими змаганнями. Зокрема, був присутнім на біатлонних та лижних перегонах. 

Принц Гаррі на Іграх нескорених
Принц Гаррі з українським шевроном на "Іграх нескорених". Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Принц Гаррі, "Ігри нескорених" та Україна

Принц Гаррі є засновником "Ігор нескорених". Перші змагання відбулися у 2014 році в Лондоні. 

Україна бере участь у цих змаганнях з 2017 року. Цього року Принц Гаррі особисто привітав українську збірну на церемонії відкриття ігор. 

Україну на цьогорічних змаганнях представляють відразу 35 ветеранів. 

Нагадаємо, український боксер Денис Берінчик проведе захист титулу чемпіона світу в бою проти американця Кішона Девіса. 

Берінчик також заявив, що не планує битися з українцем Василем Ломаченком. 

Глава УАФ Андрій Шевченко прокоментував допінг-скандал, у який потрапив Михайло Мудрик. 

"Полісся" залишилось без важливого гравця атаки, він залишив клуб. 

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