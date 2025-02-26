Наталья Калмыкова заявила, что Игры непокоренных необходимы для интеграции ветеранов

Наталья Калмыкова (по центру). Фото: Новини.LIVE

Сборная Украины в феврале выступила на "Играх непокоренных". Команда, которая привлекла к себе всех фанатов турнира, выиграла 30 медалей, но награды не являются их самоцелью.

О выступлении сборной Украины на "Играх непокоренных" и о значимости турнира для ветеранов на пресс-конференции рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, передает портал Новини.LIVE.

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Пресс-конференция украинской сборной на "Играх непокоренных" и министр Наталья Калмыкова. Фото: Новини.LIVE

На "Играх непокоренных" выступило 35 украинских ветеранов и военнослужащих. Они представили страну в 11 видах спорта, а в семи из них поднимались на пьедестал.

Цель "Игр непокоренных" не в медалях

По словам Калмыковой, "Игры непокоренных" стали важным элементом ветеранской политики, поскольку помогают раненым ветеранам интегрироваться в общество.

Калмыкова также анонсировала, что законопроект об определении ветеранского спорта уже готов к первому чтению в Верховной Раде и он будет способствовать развитию этого спорта.

"Игры непокоренных" — это важная часть в том, что мы называем ветеранской политикой. Ветеранский спорт, я хочу подчеркнуть, несмотря на то, что многие ветераны, имеющие ранения, принимают в нем участие, — это не только ветеранский спорт, а значительно более широкое явление. Это способ для тех, кто пережил травматические обстоятельства, вернуться в социум, восстановить свое физическое состояние и ментальное здоровье. То есть, это полноценный инструмент.

Сейчас мы уже подготовили к первому чтению в Верховной Раде законопроект, который внесет изменения и определит ветеранский спорт как отдельное понятие. И это, собственно, даст нам возможность еще больше развивать эту систему", — сказала Калмыкова.

Министр выразила искреннюю гордость за команду, отметив, что ощущения от аплодисментов всей арены, когда они выходили, невозможно передать словами, и призвала украинцев приехать поддержать сборную на следующих "Играх непокоренных".

Калмыкова подчеркнула, что важность представления Украины на международной арене через ветеранов, которые защищали страну и ее ценности, трудно переоценить. Также она выразила убеждение, что сообщество ветеранов будет расти и расширяться, привлекая все больше людей к "Играм непокоренных" и спорту в целом.

"Хочу напомнить, что у нас действует программа ветеранских сообществ. В январе мы открыли набор, и за это время подали заявки 25 тысяч человек, из которых 10 тысяч уже оплатили свои абонементы в спортзалы.

Поэтому те 15 тысяч, кто еще не воспользовался возможностью, имеют шанс сделать это до конца марта. Наши спортивные программы продолжают расширяться, поэтому не медлите — идите в ближайший спортзал, занимайтесь спортом. Мы, как государство, вас поддержим, позаботимся о вас и ждем вас в следующем отборе на "Игры непокоренных", — отметила Калмыкова.

Добавим, что украинцы на "Играх непокоренных" завоевали 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. В общем зачете команда заняла третье место после сборной США (55 медалей) и Австралии (36 медалей).

Напомним, в случае увольнения Сергея Реброва из сборной Украины команду может возглавить один из четырех тренеров.

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