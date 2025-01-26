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Каратист Пилипюк сказав, чому не повернувся в Україну

26 січня 2025 19:25
Карина Приходько - Редактор
Каратист Євген Пилипюк втік з України — як він це пояснив
Каратист Євген Пилипюк. Фото: ЧНУ ім. Юрія Федьковича
Карина Приходько - Редактор

Чернівецький каратист Євген Пилипюк підтвердив, що не повернувся в Україну після змагань в Італії. Свій вчинок спортсмен пояснив тим, що не зміг отримати відстрочку від мобілізації. 

Про це повідомляє спортивне видання Tribuna.

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Як відомо, Пилипюк разом зі своєю дружиною Дарією не повернувся зі змагань в Італії. Свої дії він пояснив тим, що не отримав відстрочку від мобілізації. А коментуючи свій вчинок, спортсмен сказав: "Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним стосовно української спільноти, наших воїнів".

Каратист додав, що президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін пропонував йому вступити в аспірантуру за чотири тисячі доларів, але зробити цього не вдалося. Після цього, Пікулін запропонував Пилипюку стати тренером в ДЮСШ, але і там він не отримав відстрочку. 

"Але моя дружина не порушила жодного законодавства. Вона не є військовозобов'язаною. Вона не підписувала жодні документи про повернення до України по завершенню змагань. Вона не знала, що я маю намір виїхати й залишитися за кордоном", — сказав спортсмен.

Федерація Карате України виключила подружжя зі збірної і їм загрожує довічна дискваліфікація. У відомстві вважають, що такі дії спортсменів завдали шкоди репутації українського карате. Так, Євгена звинувачують в ухиленні від мобілізації, а його дружину Дарію — у співучасті. 

Нагадаємо, Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною активно займається меценатством. Пара показала об'єкти, які допомагає відновлювати. 

Також ми писали, що японець на лижах шокував світ своїм рекордом. Він має шалені успіхи у стрибках з трампліна. 

А відомий український боксер тріумфально повернувся на ринг після перерви. 

кордон втеча мобілізація війна в Україні карате

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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