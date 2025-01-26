Каратист Евгений Пилипюк сбежал из Украины — как он это объяснил

Каратист Евгений Пилипюк. Фото: ЧНУ им. Юрия Федьковича

Черновецкий каратист Евгений Пилипюк подтвердил, что не вернулся в Украину после соревнований в Италии. Свой поступок спортсмен объяснил тем, что не смог получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает спортивное издание Tribuna.

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Как известно, Пилипюк вместе со своей супругой Дарьей не вернулся с соревнований в Италии. Свои действия он объяснил тем, что не получил отсрочку от мобилизации. А комментируя свой поступок, спортсмен сказал: "Я понимаю, что поступил неправильно, моему поступку нет оправдания, он не является достойным по отношению к украинскому сообществу, нашим воинам".

Каратист добавил, что президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин предлагал ему поступить в аспирантуру за четыре тысячи долларов, но сделать этого не удалось. После этого, Пикулин предложил Пилипюку стать тренером в ДЮСШ, но и там он не получил отсрочку.

"Но моя жена не нарушила никакого законодательства. Она не является военнообязанной. Она не подписывала никакие документы о возвращении в Украину по завершению соревнований. Она не знала, что я намерен уехать и остаться за границей", — сказал спортсмен.

Федерация Каратэ Украины исключила супругов из сборной и им грозит пожизненная дисквалификация. В ведомстве считают, что такие действия спортсменов нанесли ущерб репутации украинского каратэ. Так, Евгения обвиняют в уклонении от мобилизации, а его жену Дарью - в соучастии.

Напомним, Александр Усик вместе со своей женой Екатериной активно занимается меценатством. Пара показала объекты, которые помогает восстанавливать.

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