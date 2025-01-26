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Каратист Пилипюк сказал, почему не вернулся в Украину

26 января 2025 19:25
Карина Приходько - Редактор
Каратист Евгений Пилипюк сбежал из Украины — как он это объяснил
Каратист Евгений Пилипюк. Фото: ЧНУ им. Юрия Федьковича
Карина Приходько - Редактор

Черновецкий каратист Евгений Пилипюк подтвердил, что не вернулся в Украину после соревнований в Италии. Свой поступок спортсмен объяснил тем, что не смог получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает спортивное издание Tribuna.

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Как известно, Пилипюк вместе со своей супругой Дарьей не вернулся с соревнований в Италии. Свои действия он объяснил тем, что не получил отсрочку от мобилизации. А комментируя свой поступок, спортсмен сказал: "Я понимаю, что поступил неправильно, моему поступку нет оправдания, он не является достойным по отношению к украинскому сообществу, нашим воинам".

Каратист добавил, что президент Черновицкой федерации каратэ Александр Пикулин предлагал ему поступить в аспирантуру за четыре тысячи долларов, но сделать этого не удалось. После этого, Пикулин предложил Пилипюку стать тренером в ДЮСШ, но и там он не получил отсрочку.

"Но моя жена не нарушила никакого законодательства. Она не является военнообязанной. Она не подписывала никакие документы о возвращении в Украину по завершению соревнований. Она не знала, что я намерен уехать и остаться за границей", — сказал спортсмен.

Федерация Каратэ Украины исключила супругов из сборной и им грозит пожизненная дисквалификация. В ведомстве считают, что такие действия спортсменов нанесли ущерб репутации украинского каратэ. Так, Евгения обвиняют в уклонении от мобилизации, а его жену Дарью - в соучастии.

Напомним, Александр Усик вместе со своей женой Екатериной активно занимается меценатством. Пара показала объекты, которые помогает восстанавливать. 

Также мы писали, что японец на лыжах шокировал мир своим рекордом. Он имеет огромные успехи в прыжках с трамплина. 

А известный украинский боксер триумфально вернулся на ринг после перерыва. 

граница побег мобилизация война в Украине каратэ

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19:06 РФ массированно обстреляла Купянск — видео последствий атаки

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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