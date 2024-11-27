Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Караваєв пояснив, як Динамо зіграє у Лізі Європи arrow

Караваєв пояснив, як Динамо зіграє у Лізі Європи

27 листопада 2024 15:32
Станіслав Костюк - Редактор
Караваєв оцінив шанси Динамо на перемогу у матчі Ліги Європи
Олександр Караваєв під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв закликав утриматися від недооцінки чеською "Вікторією". Ця команда стала наступним суперником "біло-синіх" у Лізі Європи.

Караваєв нагадаємо, що "Вікторія" демонструє впевнений футбол цього сезону, повідомляє SportArena.

Читайте також:

У четвер, 28 листопада, "Динамо" прийме в Гамбурзі "Вікторію" в рамках 5 туру Ліги Європи. "Біло-сині" поки що не забили жодного гола і не набрали жодного очка у цьому турнірі. Але один із лідерів української команди позитивно налаштований напередодні протистояння із суперником із Чехії.

Олександр Караваєв
Тренування гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Караваєв чекає від матчу

Захисник київського "Динамо" нагадав, що "Вікторія" цього сезону вибила з єврокубків український "Кривбас". Караваєв вважає команду з міста Пльзень сильним суперником, який здатний доставити проблеми "біло-синім".

Футболіст київського "Динамо" розповів, що "Вікторія" йде на другому місці у чемпіонаті Чехії та успішно виступає у Лізі Європи, де набрала шість балів і посідає 16 місце у турнірній таблиці. Але Караваєв упевнений, що "біло-сині" мають шанси на перемогу.

Матч "Динамо" — "Вікторія" відбудеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може зайняти місце в основі "Реала" через можливий вихід Тибо Куртуа з мадридської команди.

Президентом Грузії може стати відомий колишній футболіст цієї країни.

Росіянин Матвій Сафонов припустився помилки, яка призвела до поразки "ПСЖ" у матчі з "Баварією" у Лізі чемпіонів.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Олександр Караваєв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

15:46 Хто і як використовує арештоване майно підсанкційних каналів

15:39 Водіям варто бути обережними — прогноз погоди в Києві завтра

15:25 ВЛК затримує рішення — як правильно подати скаргу

15:23 В Одесі з'явилися у продажу живі ялинки — ціни вражають

15:12 Знецінення рубля обвалило акції Газпрому до одного долара

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:59 Синоптики попереджають про холодну погоду на Львівщині завтра

14:50 Окупанти встановили рекорд просування в Україні, — Reuters

14:43 У голови райсуду на Одещині немає квартири та авто — хто він

14:36 Укренерго повідомило про збільшення споживання електроенергії

14:33 У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК