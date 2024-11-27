Караваєв оцінив шанси Динамо на перемогу у матчі Ліги Європи

Олександр Караваєв під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв закликав утриматися від недооцінки чеською "Вікторією". Ця команда стала наступним суперником "біло-синіх" у Лізі Європи.

Караваєв нагадаємо, що "Вікторія" демонструє впевнений футбол цього сезону, повідомляє SportArena.

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У четвер, 28 листопада, "Динамо" прийме в Гамбурзі "Вікторію" в рамках 5 туру Ліги Європи. "Біло-сині" поки що не забили жодного гола і не набрали жодного очка у цьому турнірі. Але один із лідерів української команди позитивно налаштований напередодні протистояння із суперником із Чехії.

Тренування гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Караваєв чекає від матчу

Захисник київського "Динамо" нагадав, що "Вікторія" цього сезону вибила з єврокубків український "Кривбас". Караваєв вважає команду з міста Пльзень сильним суперником, який здатний доставити проблеми "біло-синім".

Футболіст київського "Динамо" розповів, що "Вікторія" йде на другому місці у чемпіонаті Чехії та успішно виступає у Лізі Європи, де набрала шість балів і посідає 16 місце у турнірній таблиці. Але Караваєв упевнений, що "біло-сині" мають шанси на перемогу.

Матч "Динамо" — "Вікторія" відбудеться о 19:45 за київським часом.

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