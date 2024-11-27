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Караваев объяснил, как Динамо сыграет в Лиге Европы

27 ноября 2024 15:32
Станислав Костюк - Редактор
Караваев оценил шансы Динамо на победу в матче Лиги Европы
Александр Караваев во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев призвал воздержаться от недооценки чешской "Викторией". Эта команда стала следующим соперником "бело-синих" в Лиге Европы.

Караваев напомним, что "Виктория" демонстрирует уверенный футбол в этом сезоне, сообщает SportArena

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В четверг, 28 ноября "Динамо" примет в Гамбурге "Викторию" в рамках 5 тура Лиги Европы. "Бело-синие" пока не забили ни одного гола и не набрали ни одного очка в этом турнире. Но один из лидеров украинской команды позитивно настроен накануне противостояние с соперником из Чехии. 

Александр Караваев
Тренировка игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Караваев ждет от матча 

Защитник киевского "Динамо" напомнил, что "Виктория" в этом сезоне выбила из еврокубков украинский "Кривбасс". Караваев считает команду из города Пльзень сильным соперником, который способен доставить проблемы "бело-синим". 

Футболист киевского "Динамо" рассказал, что "Виктория" идет на втором месте в чемпионате Чехии и успешно выступает в Лиге Европы, где набрала шесть баллов и занимает 16 место в турнирной таблице. Но Караваев уверен, что у "бело-синих" есть шансы на победу. 

Матч "Динамо" — "Виктория" состоится в 19:45 по киевскому времени. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин может занять место в основе "Реала" из-за возможного ухода Тибо Куртуа из мадридской команды. 

Президентом Грузии может стать известный бывший футболист этой страны. 

Россиянин Матвей Сафонов допустил ошибку, которая привела к поражению "ПСЖ" в матче с "Баварией" в Лиге чемпионов. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Караваев

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