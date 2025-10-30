Відео
Головна Спорт Караваєв пояснив, як ставиться до Шахтаря і за що любить Динамо

Караваєв пояснив, як ставиться до Шахтаря і за що любить Динамо

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:08
Оновлено: 12:14
Караваєв поділився думкою про своє майбутнє в Динамо
Олександр Караваєв під час матчу з "Шахтарем". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв привітав уболівальників із перемогою над "Шахтарем" у Кубку України. Досвідчений футболіст назвав причину впевненої гри "біло-синіх" у другому таймі.

Караваєв відзначив атмосферу на стадіоні та заявив, що вболівальники допомогли "Динамо", повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Ветеран столичної команди задоволений перемогою над принциповим суперником. Олександр Караваєв вважає, що в чемпіонаті України не вистачає матчів такого напруження. "Динамо" обіграло "Шахтар" уперше за 10 останніх поєдинків, і захисник заявив, що вона додасть футболістам "біло-синіх" позитиву.

Александр Караваев
Олександр Караваєв бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Караваєв про "Динамо" та "Шахтар"

Досвідчений захисник є вихованцем "гірників". За його словами, Караваєв виріс, як футболіст, саме в донецькому клубі. Але він уже давно залишив "Шахтар" і тепер вважає "Динамо", в якому провів більшу частину кар'єри, рідним клубом. Олександр не збирається йти з київської команди найближчим часом і вважає, що ще багато чого здатний їй дати.

Також Караваєв пояснив, чому "Динамо" провело другий тайм набагато краще, ніж перший. За словами гравця, футболістам київської команди не було куди відступати після того, як "Шахтар" повів у рахунку.

"Спочатку ми не відчули свою гру. Десь, може, в якихось моментах діяли не дуже розкуто. Але коли тобі забивають гол, то це холодний душ. Ми пішли вперед та вирвали перемогу", — заявив Караваєв.

Наступна зустріч "Динамо" та "Шахтаря" відбудеться в рамках чемпіонату України вже 2 листопада.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Олександр Караваєв Кубок України
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
