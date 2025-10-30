Караваев поделился мнением о своем будущем в Динамо

Александр Караваев во время матча с "Шахтером". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев поздравил болельщиков с победой над "Шахтером" в Кубке Украины. Опытный футболист назвал причину уверенной игры "бело-синих" во втором тайме.

Караваев отметил атмосферу на стадионе и заявил, что болельщики помогли "Динамо", сообщает Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Ветеран столичной команде доволен победой над принципиальным соперником. Александр Караваев считает, что в чемпионате Украины не хватает матчей такого накала. "Динамо" обыграло "Шахтер" впервые за 10 последних поединков, и защитник заявил, что она добавит футболистам "бело-синих" позитива.

Александр Караваев борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваев о "Динамо" и "Шахтере"

Опытный защитник является воспитанником "горняков". Согласно его словам, Караваев вырос, как футболист, именно в донецком клубе. Но он уже давно покинул "Шахтер" и теперь считает "Динамо", в котором провел большую часть карьеры, родным клубом. Александр не собирается уходить из киевской команды в ближайшее время и считает, что еще многое способен ей дать.

Также Караваев объяснил, почему "Динамо" провело второй тайм гораздо лучше, чем первый. По словам игрока, футболистам киевской команды было некуда отступать после того, как "Шахтер" повел в счете.

"Сначала мы не ощутили свою игру. Где-то, может, в каких-то моментах действовали не очень раскрепощено. Но когда тебе забивают гол, то это холодный душ. Мы пошли вперед и вырвали победу", — заявил Караваев.

Следующая встреча "Динамо" и "Шахтера" состоится в рамках чемпионата Украины уже 2 ноября.

Напомним, мы показали, как выглядит новая избранница Руслана Ротаня и рассказали, что о ней известно.

Ламин Ямаль больше не сможет играть так, как раньше — доктор объяснил, почему травма игрока оказалась очень серьезной.

У Василия Ломаченко прибавится поклонников за рубежом после того, как украинский боксер принял участие в необычном мероприятии.