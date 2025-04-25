Лідер Динамо оцінив головну загрозу для команди в УПЛ

Караваєв пояснив, що турбує гравців Динамо
Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував поділився думками про подальшу боротьбу за чемпіонство в УПЛ. Попри впевнену гру в останніх матчах, футболіст зазначив, що команда відчуває тиск від найближчих конкурентів.
Караваєв підкреслив, що "Динамо" не скидає з рахунків "Олександрію", яка показує впевнену гру в нинішньому сезоні, повідомляє Xsport.
Олександр Караваєв заявив, що кожен матч на фініші чемпіонату відіграватиме ключову роль, особливо з урахуванням високого рівня мотивації суперників. На думку 32-річного захисника, багато суперників виходять на поле в поєдинках "Динамо" виходять на поле з подвійною мотивацією.
Що Караваєв сказав про фініш сезону
Попереду у "Динамо" вирішальна частина чемпіонату, зокрема протистояння з донецьким "Шахтарем". Київська команда зберігає концентрацію і не забуває про "Олександрію", яка залишається небезпечним претендентом.
"Багато команд проводять проти "Динамо" свої найкращі матчі. Ми це відчуваємо це щотижня. І хоча одна вдала гра на емоціях можлива, перемагає той, хто показує стабільність", — зазначив Караваєв.
Досвідчений футболіст висловив задоволення тим, що матч проходив у Львові, де команда змогла провести кілька днів на одному місці без зайвих переїздів — це дало "динамівцям" додаткову можливість відпочити перед вирішальними поєдинками сезону.
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